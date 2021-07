The Mandalorian, temporada 3: póster muestra a Grogu y Luke armando un sable de luz

No hay duda de que The Mandalorian fue el primer éxito de Disney Plus; la serie sirvió para expandir la historia de Star Wars y nos presentó al querido Baby Yoda, cuyo nombre real es Grogu.

La segunda temporada es considerada mejor que su antecesora, ya que cuenta con más personajes y referencias del universo creado por George Lucas. En especial el último episodio, que mostró la inesperada aparición de Luke Skywalker, gracias a la tecnología del antienvejecimiento.

Aunque no se sabe nada acerca de la fecha de estreno de la tercera temporada y su historia, el artista Russell Walks presentó el primer póster oficial de la serie en la Comic Con.

En la imagen puede verse a Grogu y Luke Skywalker usando el poder de la fuerza para armar un sable de luz amarillo , el cual le podría pertenecer al pequeño padawan.

“Hey! Aquí está la nueva pieza que he creado para mis compañeros de International Trends. Se llama No importa el tamaño. Hombre, me siento muy afortunado de haber podido jugar en esta caja de arena galáctica”, escribió el artista en su cuenta de Twitter.

Pedro Pascal asegura que la serie aún no inicia el rodaje de The Mandalorian 3

En una entrevista organizada por Variety, Pedro Pascal (Mando) y Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) explicaron que la serie demoraría en llegar al streaming.

Según indicó Pascal, las filmaciones del show todavía no iniciaron. “No hemos rodado la tercera temporada, así que confidencialmente... creo que no debería haber dicho eso”, expresó el actor.

Bajo esta premisa, se cree que The Mandalorian 3 llegaría al menos en 2022, ya que se debe tomar en cuenta las medidas de sanidad en el set de grabación debido a la pandemia del coronavirus.