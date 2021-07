Miranda Cosgrove desea reboot de Lizzie McGuire, basado en éxito de iCarly 2021

iCarly llegó a Nickelodeon allá por al año 2007 y ha servido como fuente de diversión para millones de personas, incluso mucho después que su último episodio fuera transmitido en 2012. No obstante, tal como ha pasado con otras icónicas producciones, los fans han reclamado la vuelta a escena por parte de sus personajes.

Ello ya ha sucedido y iCarly 2021 es una realidad alojada en Paramount+, cuyo su éxito le ha permitido ser renovada para una segunda temporada. Por su parte, un posible revival de Lizzie McGuire fue objeto de cotilleo en redes, sin embargo, a finales de 2020, la propia Hilary Duff desestimó el proyecto y medios internacionales apuntaban a que dicha decisión se vio impulsada porque no se ajustaría a la imagen familiar que Disney intenta mostrar.

En ese sentido, de acuerdo con lo detallado por Pop Buzz, Miranda Cosgrove, como “gran fan de Lizzie McGuire”, confesó a la revista Bustle que se sintió “desanimada” por dicho anuncio. No obstante, no dejó morir sus esperanzas de volver a ver el show: “ Esperemos que (iCarly) lo haga bien, y tal vez dejen que Lizzie McGuire sea lo que se supone que debe ser porque me encantaría ver eso”.

Asimismo, a manera de ejemplo, Cosgrove confesó que sabía que podría ser difícil conseguir que el equipo creyera en la idea de una iCarly madura. Pero, para su sorpresa, se sumaron “casi inmediatamente” a la idea de crear una versión adulta de la serie.

Es imperativo recordar que ‘La casa del ratón’ ya se ha sumado a la distribución de producciones con un enfoque diferente al infantil, de alguna manera, pues como parte de sus divisiones en el streaming, están Hulu y Star. Este último está por llegar a Latinoamérica e incluirá un contenido con un rango mucho más amplio. Con ello, podría ser una vertiente importante para que se tomen ciertas libertades, tal como lo hizo iCarly de Nickelodeon y su reboot en Paramount+.