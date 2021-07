Masters of the universe: revelation tendrá segunda temporada en Netflix

He-Man, la popular serie animada de los años 80, regresó a la pantalla chica por medio de Netflix con una continuación titulada Masters of the universe: revelation. La secuela se centra en las historias no resueltas del show original y muestra el enfrentamiento final contra Skeletor.

¡Esta es la historia de Masters of the universe que siempre quisiste ver de niño!”, contó el director Kevin Smith sobre la producción. Con un total de cinco episodios, está dando de qué hablar entre los fans por el resultado y su final abierto que da pie a una continuación.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el cineasta ´manifestó que ya está trabajando en nuevas ideas para la segunda temporada”. Solo espera que Netflix le de visto bueno para llevar los guiones a la producción.

“Masters of the universe: revelation parte 2 está oficialmente cerrada con foto, casi envuelta y lista para salir al aire. (¡Y spoilers! Las peleas de He-Man vs SkeleGod son brutales)”, adelantó para alegría de los fans que disfrutaron con el programa.

¿Qué pasó al final de Masters of the universe: revelation?

Todo sobre la nueva versión de la historia liderada por He-Man. Foto:; composición / Netflix

Como vimos en el quinto y último episodio, Skeletor termina reclamando la espada de poder y los secretos del Castillo Grayskull, transformándose en una forma más poderosa. Por su parte, el Príncipe Adam yacía desangrado al borde de la muerte.

Independientemente del destino del héroe, parece que Teela tendrá más protagonismo y luchará contras las fuerzas de mal para evitar que se apoderen de Eternia. Ram Man, Stratos y Buzz-Off podrían unirse como aliados de su cruzada.