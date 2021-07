Love is in the air 2, estreno en Divinity: horario, tráiler y cómo ver capítulos en España

Love is in the air temporada 2 ya tiene fecha de estreno para España. Foto: Divinity

Los nuevos episodios de El amor está en el aire van a dar un giro radical: Eda y Serkan ya no están juntos y ella tiene una hija de cinco años.

