iCarly 2021: Nathan Kress espera que el público se identifique con Freddie Benson

Cuando el reboot de iCarly llegó a Paramount Plus, muchos notaron que la narrativa había dado un giro inesperado, al menos así fue para quienes pensaron que se continuaría con la imagen infantil bajo la cual se desarrolló su versión original de Nickelodeon.

No obstante, esta nueva apuesta ha trasformado a sus personajes casi por completo y se han presentado más realistas y maduros, especialmente Freddie Benson. El niño amante de la tecnología ha quedado atrás para dar paso a un joven que bordea los 30 años que tiene en su haber dos matrimonios fallidos y una hijastra adoptiva Millicent.

Freddie Benson en iCarly. Foto: Paramount+

En ese sentido, en conversación con CBS, Nathan Kress expresó sus deseos de que los espectadores de ahora, que fueron fans de iCarly en Nickelodeon, puedan sentirse identificados con el nuevo Benson. “Una de las cosas más interesantes es que hemos hecho esta serie para personas de entre 20 y 30 años que veían la serie cuando eran niños, como nosotros. Ahora están viendo una serie en la que ven a personas que se enfrentan a algunas de las mismas cosas que ellos afrontan en la vida real ”, precisó.

“Es de esperar que mi personaje se pueda entender y que muestre algo a lo que aspirar. Es genial interpretar a ese personaje que no está en una buena situación, pero que tiene un lugar al que ir. Eso es, con suerte, satisfactorio para el público y mucho más satisfactorio como actor por el alcance inherente”, agregó.

Además, el actor declaró sentirse contento por el camino que ha tomado el show en su nuevo hogar y cómo se ha desarrollado la historia de su papel.

“Ha sido muy emocionante ver cómo los personajes de cada uno han acabado en lugares diferentes, pero especialmente cómo la vida de Freddie no ha ido según lo previsto. A Freddie no le han pasado muchas cosas buenas . Es un gran punto de partida para ver su vida. Creo que las mejores series de otras épocas, como Friends y How I met your mother, no empiezan en lugares ideales y eso es lo que hace tan satisfactorio ver su arco como persona y como personaje”, detalló.

Asimismo, expresó su felicidad en torno al gran recibimiento que ha tenido iCarly desde que sus inicios. “Estamos muy contentos de poder empezar a trabajar y hacer más de esta serie que parece gustar a la gente. Saber que tenemos más cosas que hacer es muy emocionante. Cuando la serie original alcanzó niveles meteóricos, empezó a convertirse en su propio fenómeno de la cultura pop”, concluyó.