En la década de los años 80, hubo una serie de animación que llamó la atención de miles de televidentes: He-Man y los amos del universo.

Con una legión de fans que continúan atentos a su historia hasta la actualidad, Netflix lanzó hace unos días su propia versión titulada Amos del universo: revelación.

La historia del príncipe Adam y Eternia no solo entusiasmó a los fanáticos, sino que tras la inclusión de Kevin Smith como productor del show, las expectativas crecieron. Tras el estreno, la respuesta no ha sido la mejor.

Mientas algunos están conformes con la nueva trama, la cual tiene a Teela (Sarah Michelle Gellar) como protagonista, en portales como Rotten Tomatoes y redes sociales la respuesta y aceptación de los primeros cinco capítulos ha sido dividida.

Al ser consultado por esta separación, Smith le dijo a Vairety que “no toma estos comentarios en serio y que son estos momentos donde se conoce a un verdadero fan”.

“Veo a la gente en internet diciendo: ‘¡Oye, se están deshaciendo de He-Man!’”, comentó el cineasta. “¿De verdad creen que Mattel, quien me contrató y me pagó dinero, quiere hacer un programa de Masters of the Universe sin He-Man? Crezcan de una vez, hombre. Ese tipo de comentarios me dejaron alucinado, un montón de gente diciendo: ‘Oh, lo huelo. Esto es un cebo y un cambio’”, explicó.

“Ha sido interesante ver quién es realmente un fanático”, agregó. “Porque cualquiera que diga: ‘Oh, hombre, no hay suficiente He-Man’ o algo así, no entiende el programa en el que lo basamos. Había episodios en los que perdió la espada y nunca se convirtió en He-Man. No era como si él siempre hubiera salvado el día. Sus amigos lo ayudaron. Ese era el punto de nuestro programa ”, agregó.

Los primeros episodios de Amos del universo: revelación están disponibles en Netflix y, por lo comentado por Kevin Smith, la segunda parte abordará el regreso del príncipe Adam a Eternia. Mencionó que la serie volverá a finales de este año o principios del 2022.