HBO Max: plataforma contará con 10 películas exclusivas de Warner en 2022

Ahora que HBO Max está presente en gran parte del mundo, Warner Bros y HBO Max cuentan con un acuerdo para estrenar sus películas en los cines antes que en la plataforma.

Sin embargo, HBO Max no se olvida de sus suscriptores y en 2022 lanzará hasta 10 películas exclusivas para la plataforma , producidas por Warner Bros.

Esta noticia llegó gracias a Jason Kilar, ejecutivo de Warner Bros, aunque no confirmó los títulos que llegarán a HBO Max el próximo año, pero se espera que Batgirl sea uno de ellos.

Por el momento, el servicio contará en las próximas semanas con los siguientes largometrajes: Mortal Kombat, Space Jam: a new legacy, The Suicide Squad y Matrix 4.

HBO Max: mira cómo descargar e instalar la aplicación en un Smart TV

El catálogo de HBO Max para Latinoamérica nos trae muchas novedades en películas y series con producciones de DC Comics, Cartoon Network, Warnes Bros, The CW y más. El contenido streaming de HBO Max también incluye series como Game of Thrones, Friends, Sopranos, South Park y Mare of Easttown.

En caso desees aprovechar este servicio desde tu televisor, también puedes hacerlo. Solo tienes que descargar HBO Max desde un Smart TV (modelos seleccionados) o consolas de videojuegos como Xbox y PlayStation. Este proceso podrás hacerlo desde HBOMax.com siguiendo los siguientes pasos: