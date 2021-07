What if...? será más oscura que otras propuestas de Marvel, confirma A. C. Bradley

Tal como se ha demostrado con el desarrollo de WandaVision o la reciente primera temporada de Loki, Disney Plus está apostando firmemente por la expansión del Universo Cinematográfico de Marvel en su fase 4. De esa manera, ya se había anunciado que su nueva oferta de contenido iría por el lado de la animación, y hace algunas semanas atrás What if...? estrenó su primer tráiler oficial.

El clip de poco más de dos minutos de duración nos mostró aquellas líneas argumentales que el título planea explorar, como la posibilidad de ver a Pantera Negra como Star Lord o una Peggy Carter convertida en Captain Britain; incluso vimos a un Capitán América zombie. Con ello, estaba claro que el producto resultante sería algo completamente diferente a lo que habíamos visto antes, pero ¿hasta qué punto?

De acuerdo con lo reportado por la revista Tomatazos, el equipo detrás de What if…? conversó con Total Film magazine, en donde ofrecieron algunos atisbos de lo que podríamos esperar en la serie animada. En concreto, fue la jefa de guionistas, A. C. Bradley, quien comentó acerca de las libertades que se han tomado para la trama de esta producción. “ Nuestros episodios son más oscuros o más ligeros que una cinta tradicional de Marvel, y también tenemos un par de tragedias”, reveló.

“Tenemos un episodio que es más como un thriller político. Tenemos un episodio oscuro de Doctor Strange que es como una historia de amor trágica. Uno de ellos es simplemente mi deseo de hacer bromas y revivir mis películas favoritas de cuando era niña. Can´t Hardly Wait fue un referente. No me imagino otro punto en mi carrera donde podré escribir una de esas películas de fiestas locas como National Lampoon”, precisó.

Por su parte, el productor ejecutivo Brad Winderbaum hizo un comentario específico en torno a uno de los capítulos. “Tenemos un episodio como de Agatha Christie. Se desarrolla en este oscuro punto de detalle que solo los verdaderos fans conocen llamado Fury´s Big Week”.

¿Cuándo se estrena ‘What if…?’?

What if…? iniciará con los estrenos semanales de sus episodios a partir del 11 de agosto, a través de Disney Plus.