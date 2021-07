Doctor Who

Anunciado meses atrás, Dexter regresará a finales del otoño estadounidense. Pero, ¿qué podría hacer que Dexter Morgan regresara a su vida anterior? La estrella (y productor ejecutivo) Michael C. Hall ofrecerá información sobre el retorno de la serie. Él estará acompañado del showrunner y productor ejecutivo Clyde Phillips, del director Marcos Siega y el nuevo miembro del elenco Julia Jones. Un teaser será proyectado en la charla.

Netflix: Army of thieves

Netflix continúa construyendo su universo Army of the dead, el cual es dirigido por Zack Snyder. Ahora, el streaming presenta Army of thieves, su precuela. El cineasta, junto a los productores Deborah Snyder, Wesley Coller, el director de la cinta y protagonista Matthias Schweighofer y la estrella Nathalie Emmanuel, conversarán sobre la película que explicará qué planeaba Dieter en Las Vegas.