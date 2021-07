‘Masters of the universe: revelation’: Kevin Smith rechaza críticas del show

He-Man regresó a la pantalla chica con Masters of the universe: revelation, la nueva serie original de Netflix que funciona como continuación del show de los años 80. El proyecto está dirigido por Kevin Smith y animado por Powerhouse animation studios.

“¡En Revelation, retomamos justo donde lo dejó la serie clásica para contar un relato épico de lo que podría ser la batalla final entre He-Man y Skeletor! ¡Esta es la historia de Masters of the universe que siempre quisiste ver de niño!”, anunció el director que ahora afronta las duras críticas del programa.

El estreno de Masters of the universe: revelation en la plataforma de streaming fue uno de los más esperados y las expectativas eran altas. Sin embargo, tuvo un recibimiento poco grato por parte de los fans, quienes le otorgaron un 32% de calificación en el portal Rotten Tomatoes.

En una entrevista para Variety, el director Kevin Smith expresó su descontento con la situación y negó de que este quitándole protagonismo a He-Man: “¿De verdad creen que Mattel Television quiere hacer un programa de Masters of the universe sin el protagonista? Crezcan de una vez, hombre (...) Eso me dejó alucinado”.

“Ha sido interesante ver quién es realmente un fanático. Cualquiera que diga: ‘Oh, hombre, no hay suficiente He-Man’ o algo así, no entiende el programa en el que lo basamos. Había episodios en los que perdió la espada y nunca se convirtió en He-Man. No era como si él siempre hubiera salvado el día. Sus amigos lo ayudaron. Ese era el punto del programa”, finalizó.

La nueva versión de la historia liderada por He-Man. Foto:; composición / Netflix

¿De qué trata Masters of the universe: revelation?

La historia se centrará en los guerreros heroicos que protegen el castillo Grayskull del malvado Skeletor, Evil-Lyn, el hombre bestia y las temibles legiones de la montaña Serpiente. Una dura batalla fractura Eternia y Teala debe resolver el misterio de la perdida espada del poder, mientras el fin del universo está cada vez más cerca.

¿Quién es quién en Masters of the universe: revelation?