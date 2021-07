Los Simpson quieren a Dwayne Johnson como estrella invitada

Dwayne Johnson tiene en cartera grandes proyectos, los cuales están en diferentes etapas de desarrollo, como Jungle cruise, Black Adam y Alerta roja. Ahora, el actor ya tiene las puertas abiertas para otra gran apuesta con una versión animada en Los Simpson.

En el panel The Simpsons Season 33 and beyond, de la Comic Con 2021, según explica Screen Rant, una de las primeras preguntas que saltó a la palestra fue sobre un cameo de ‘La roca’ en la próxima temporada de la familia amarilla.

Red notice

Ante ello, Yeardley Smith, quien da voz a Lisa Simpson en la ficción, contestó que “suena como algo natural”. Asimismo, la guionista Carolyn Omine comentó que es una posibilidad no muy alejada de la realidad: “ Hay una historia que se nos ocurrió, la de Lisa y La Roca , pero aún no lo sabemos. Todavía esperamos que The Rock nos escuche. Si alguien conoce a The Rock, ¡dígale que queremos eso!”.

Todo apunta a que la probabilidad se ha estado barajando desde hace algún tiempo pues, de acuerdo con lo detallado por el portal especializado CBR, Smith admitió que es una hipótesis que ha expresado las veces que ha podido.

“Solo he estado diciendo que era una gran idea cada vez que hago una entrevista durante los últimos dos años. Me preguntan: ‘¿Qué estrella invitada te gustaría tener en Los Simpson?’ y yo digo: ‘Bueno, me gustaría tener a Dwayne Johnson. Me gustaría que se hiciera amigo de Lisa Simpson’”, recalcó.

No obstante, la incorporación Johnson en un capítulo de Los Simpson no sería la primera vez que un luchador profesional tiene una aparición especial en el programa. Según explica Screen Rant, Bret ‘Hitman’ Hart, de la WWE, tuvo una interacción con los entrañables personajes en 1997, en el episodio 21 de la octava temporada, en donde prestó voz a un peleador ruso llamado Hitman.