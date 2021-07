El Universo Cinematográfico de Marvel tiene una amplia galería de villanos como producto de sus más de 20 películas. Sin embargo, la mayoría ha sido criticada por sus débiles motivaciones y limitado desarrollo, entre otras razones.

Thanos, Ego, Hela y Loki son algunos de los que se libraron de estos reproches. Los fans tienen a su favorito, pero una reciente votación lanzada por Rotten Tomatoes ha elegido al mejor villano de Marvel en la historia del cine.

Entre los personajes ajenos al MCU, destacaron los villanos de la trilogía de El Hombre Araña de Sam Raimi, específicamente Duende Verde y Doctor Octopus. Por el lado de los X-Men, las dos versiones de Magneto y Mystique.

Thanos, Loki y ambas versiones de Magneto fueron los semifinalistas del torneo, pero el Dios del engaño finalmente se impuso al Titán loco con un 52% de los 32.722 votos.

Cabe resaltar que Loki es uno de los personajes más populares del MCU en estos momentos, gracias a su serie propia en Disney Plus. El éxito del programa fue tan grande que ya consiguió una segunda temporada, un logro que WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier no alcanzaron.

Como vimos en el show, el Dios del engaño se convirtió en un viajero del tiempo y el espacio a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, sus planes se verán amenazados por la Agencia de Variación Temporal que lo recluta para que sea uno de sus agentes.