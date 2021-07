G.I. Joe y Transformers: crossover de franquicias es “inevitable”, afirma productor

Es un hecho que las franquicias representan la máxima expresión del éxito comercial y el atractivo popular. Como ejemplo de ello, se muestra Space Jam: a new legacy, cuyo reciente estreno expone un gran despliegue de interacciones entre otras propiedades de Warner Bros, quizás como una alternativa ante lo que hace Disney Plus con el Universo Cinematográfico de Marvel.

En ese sentido, un posible crossover entre enormes sagas estaría por gestarse en las oficinas de Paramount Pictures. En conversación con el portal especializado Uproxx, el reconocido productor de la compañía mencionada anteriormente, Lorenzo di Bonaventura, comentó que una historia entrelazada entre G.I. Joe y Transformers no estaría muy lejos de volverse realidad.

“Sabes, la verdad es que el estudio siempre ha estado en contra de eso. Todos los regímenes que han estado en Paramount están en contra porque es coger dos franquicias y hacerlas una, pero creo que es inevitable ”, precisó.

Ello no sería nada extraño de presenciar puesto que esta probabilidad ya ha tenido lugar en los cómics, aunque todo apunta a que no ocurriría en el corto plazo para el cine. “Creo que es inevitable. Solo creo que aún no se ha agotado la narrativa como para que tengamos que juntarlas en cierto sentido”, agregó di Bonaventura.

Transformers vs G.I. Joe. Foto: Amazon

Además, admitió que —si bien se ha evaluado en múltiples ocasiones— el proyecto debería conducirse con cautela. “No sé tú, pero Alien vs. Predator, en cierto modo, desvirtuó a ambas. Soy un veterano. Aprendí las lecciones. Sí, creo que es una posibilidad, no hay duda. Surge casi cada vez que empezamos a debatir cuál es el siguiente guion en cualquiera de ellos. Luego se deja de lado y luego vuelve a surgir”.