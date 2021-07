Black Adam es el Harry ‘El Sucio’ de los superhéroes, adelanta el director

Black Adam es un supervillano y un antihéroe ocasional de DC Comics. Su historia y personalidad fueron grandes atractivos para Dwayne Johnson, quien por años intentó llevar al personaje a la pantalla grande. Ahora, la película es una realidad con los días contados para llegar a los cines.

La fecha de estreno está agendada para el 29 de julio de 2022, pero el actor estuvo compartiendo detalles en Twitter sobre lo que podríamos esperar del film: “La jerarquía de poder en el universo DC está a punto de cambiar. El mismo juego, diferentes niveles. El mismo infierno, diferentes demonios”.

El director de la cinta, Jaume Collet-Serra, conversó con Variety para hablar sobre la construcción del personaje con varios matices. Según dio a conocer, está satisfecho con una historia más oscura que la de su anterior trabajo para Disney, Jungle Cruise.

“Habiendo acabado de terminar una comedia romántica de aventura en la que el actor es muy ligero, yo realmente estaba atraído a llegar a la versión más oscura de Dwayne, básicamente, al transformarlo en Clint Eastwood en un western. Yo le dije: ‘Tú eres el Harry, El Sucio de los superhéroes’”, contó al medio especializado.

“Yo no tuve que convencer a la gente de que era el indicado para hacer esto de la misma forma que tuve que hacerlo para Jungle Cruise. Es como cosas que he hecho con Liam Neeson, ese hombre duro y antihéroe que tiene un corazón. El mundo no es blanco y negro. El mundo está en escala de gris, tú necesitan a esas esas personas que están montadas en esa zona gris”, finalizó.

Black Adam es un famoso antihéroe de DC Comics. Foto: composición / Warner Bros

Dwayne Johnson reflexiona sobre Black Adam

En cuanto a la complejidad del personaje, Dwayne Johnson ya había expresado su deseo de no encasillarlo como un villano. En realidad, espera que eventualmente se convierta en un antihéroe para aliarse a la Justice League en un futuro próximo.

Sin embargo, confirmó que antes tendrá un periodo oscuro en el que enfrentará a superhéroes clásicos de DC Comics. Se trata de los miembros de la JSA, Atom Smasher, Hawkman, Dr. Fate, Cyclone, entre otros.