Joaquin Phoenix en imagen filtrada de Disappointment Blvd, de Ari Aster y A24

A inicios de este año se anunció que, luego de su aclamada interpretación en Joker, Joaquin Phoenix ya tenía un próximo proyecto en la mira para continuar con su destacada línea actoral. En ese sentido, portales internacionales dieron a conocer que la estrella de Hollywood protagonizará la nueva producción de Ari Aster, director reconocido por su trabajo en Hereditary y Midsommar, titulada Disappointment Blvd.

Ahora, unos meses después desde aquella noticia, ET Canada ha compartido una primera imagen de Phoenix en el set de rodaje, en el que se le ve enfundado en un pijama monocromático con algunas manchas. Además, se le distingue con una apariencia diferente a la que muchos pueden recordar de cuando interpretó al icónico villano de DC Comics.

Joaquin Phoenix en el set de filmación de Disappointment Blvd. Foto: ET Canada

Si bien no se tienen muchos detalles del filme, según refiere IndieWire, el propio Aster mencionó en julio de 2020, durante una entrevista en la Universidad de Santa Bárbara: “Todo lo que sé es que va a ser de cuatro horas de duración”.

Por otro lado, ha trascendido que el título será financiado por la famosa productora A24, que ya ha trabajado con el mencionado cineasta en sus anteriores largometrajes. Con ello, se espera que el realizador ofrezca una nueva visión de terror, pero que a la vez mantenga el legado de calidad impuesto con sus primeras apuestas, que tanto han gustado al público y gracias a las cuales se ha ganado gran renombre en la industria cinematográfica.

En lo que concierne al reparto, Deadline ha confirmado que el cast cuenta, por lo pronto, con la presencia de Parker Posey (Perdidos en el espacio), Stephen McKinley Henderson (Dune), Denis Ménochet (The french disptach), Hayley Squires (In the Earth), Michael Gandolfini (The many saints of Newark) y Zoe Lister-Jones (directora de The Craft: Legacy).

En cuanto a su trama, pese al gran hermetismo, Collider comparte que “Disappointment Blvd seguirá a un empresario de éxito a través de una historia íntima que abarca décadas”. Además, el citado medio detalla que la película será producida por Lars Knudsen, cuyos créditos incluyen The witch, American honey y la próxima cinta de Robert Eggers, The northman.