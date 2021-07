Comic Con 2021: Evangelion, S.O.Z soldados o zombies, y más de Amazon Prime Video

Desde su creación en los años 70, en 2020 fue la primera vez que la Comic Con de San Diego se vio adaptada a un formato online debido al rápido esparcimiento de la pandemia. Pese a los estragos provocados, los espectadores tuvieron la oportunidad de formar parte de la convención sin tener que viajar o ponerse en riesgo por la COVID-19.

En su edición de este año, el evento ha vuelto a implementar dicha mecánica y los aficionados pueden gozar de las más grandes novedades en el mundo del entretenimiento desde la comodidad de sus hogares. En ese sentido, te compartimos aquellas interesantes novedades que dejó Amazon Prime Video en su paso por el destacado encuentro para fans.

La rueda del tiempo

El último 30 de junio, Amazon Prime Video estrenó un teaser de La rueda del tiempo, a través de su cuenta oficial en YouTube, y poco tiempo después se reveló que una segunda temporada ya estaba en marcha, todo ello sin siquiera aclarar cuándo llegaría la primera entrega de la serie a la plataforma.

Ahora, luego de que el panel de IMDb se cerrara, el streamer ha publicado el primer afiche de su producción y finalmente ha establecido una fecha aproximada de estreno: noviembre de 2021.

En cuanto a su trama, ha trascendido que la historia nos aproximará a un grupo de personas con poderes sobrenaturales que se ve inmerso en una misión para salvar el mundo, luego de que un poderoso ser, conocido como Dragón, ha reencarnado.

Póster de La rueda del tiempo. Foto: Twitter/@PrimeVideoLat

I know what you did last summer

Escrita por Sara Goodman y basada en la novela de 1973 de Lois Duncan, la serie I know what you did last summer tiene la misma premisa que la adaptación cinematográfica: en un pueblo lleno de secretos, un grupo de adolescentes es acechado por un misterioso asesino un año después de un accidente mortal en su noche de graduación.

No obstante, la plataforma mostrará una versión moderna del clásico slasher de 1997. La fecha de estreno programada es para octubre de este año, presumiblemente, como una antesala de las festividades de Halloween. Además, según informa Collider, James Wan fungirá como productor ejecutivo.

James Wan funge como productor ejecutivo de I know what you did last summer. Foto: Warner Bros

Evangelion: 3.0+1.01 thrice upon a time

Luego de la complicada situación de producción y múltiples retrasos, Evangelion: 3.0+1.01 thrice upon a time finalmente tiene fecha de arribo a Amazon Prime Video: 13 de agosto de este año. Además, para el disfrute de los fans, se ha liberado un avance de casi dos minutos de duración.

De acuerdo con lo reportado por Collider, esta nueva película será la cuarta entrega de la franquicia y será situada 15 años después que se haya desatado un cataclismo global.

S.O.Z. Soldados y zombies

Un tráiler oficial de S.O.Z. soldados y zombies finalmente fue presentado. El nuevo thriller de ocho episodios, ambientado en el árido y caluroso desierto mexicano, está protagonizado por Sergio Peris-Mencheta (Life Itself), Fátima Molina (¿Quién mató a Sara?) y Horacio García Rojas (Narcos: México); y su estreno está programado para el 6 de agosto. En cuanto a su visión, se espera que el título ofrezca un nuevo giro a la idea de un ejército de muertos vivientes.

Leverage: redemption

IMDb TV (firma de Amazon Studios) ha publicado un adelanto de Leverage: redemption. En el clip, de casi dos minutos de duración, se muestra a Elliot (Christian Kane) y Breanna (Aleyse Shannon) en una biblioteca, donde sigilosamente espían al señor Blanche (interpretado por la estrella invitada LeVar Burton), el encargado del local y quien está a punto de convertirse en el blanco de una próxima estafa.