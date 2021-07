Loki: Jonathan Majors explica la diferencia entre Kang y El que permanece

Con un total de seis episodios, Loki ha finalizado su primera temporada con el multiverso desatado. Los fans están a la expectativa de sus consecuencias en la segunda temporada del programa y el Universo Cinematográfico de Marvel.

Como vimos en el último episodio, Sylvie asesinó a Aquel que pertenece, pese a su última advertencia: su muerte abriría las puertas al caos y variantes suyas mucho más peligrosas. Un ejemplo se trata de Kang ’el conquistador’, uno de los villanos más importantes de Marvel Comics.

El villano que apareció en el último episodio de Loki sería Kang, el Conquistador. Foto: Disney Plus

Durante la serie-documental Assembled: the making of Loki, Jonathan Majors, actor que da vida al antagonista, señaló que su personaje está en el límite: “el arquetipo del mago y lo que le ocurre cuando se aburre al punto de convertirse en un embaucador”. “No sabes realmente en qué punto se encuentra y creo que la ambigüedad de eso es una de las cosas perversas que tiene”, dijo.

“Creo que con El que permanece, el objetivo para mí era darme el mayor lienzo posible. A partir de ahí, cuando Kang empiece a surgir y a hacer sus hazañas, en muchos sentidos, no tiene más remedio que oponerse o ser diferente. Eso fue lo que me atrapó y me metió en el papel. ‘El conquistador’ vive en muchas iteraciones”, explicó.

Loki: directora explica el multiverso del MCU y líneas de tiempo

La directora Kate Herron conversó con BuzzFeed para explicar qué significan las famosas Ramas del tiempo: “Son como las realidades alternativas, pero también hay algo más, ya lo verás, es muy sutil, pero en la última toma en la que ves el multiverso, hay otras grandes líneas temporales. Es como si estos diferentes árboles se estuvieran conectando ahora”.

“Es casi como un puente. La rama es como otra realidad, pero si esta se extiende hasta cierto punto, se conectará con las otras líneas temporales físicas. En la última toma que hicimos, hay otras ramas gruesas que representan nuestra línea, pero luego hay más que sirven como puentes entre ellas”, concluyó.