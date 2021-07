Después del estreno de WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y Loki, el Universo Cinematográfico de Marvel no para. Con Black Widow en los cines, el próximo estreno What If...? y la película Shang-Chi, un par de producciones llegarán este 2021.

Según informa la revista Variety , Victoria Alonso, vicepresindenta de Marvel Studios, reveló que las series Hawkeye y Ms. Marvel se estrenarán en Disney Plus antes de que finalice el presente año.

Aún no se ha confirmado las fechas de estreno de ambos shows. Por mientras, solo queda esperar el lanzamiento de What If...?, el cual está programado para el próximo 11 de agosto de 2021.

¿Qué veremos en What If...?

Hasta la fecha se conoce que la serie animada contará historias de los superhéroes ambientadas en mundos paralelos. Será un total de 23 episodios cargados de emoción y sorpresas, vistos a través de los ojos de El Vigilante, quien será interpretado por Jeffrey Wright.

Cada capítulo nos llevará a un escenario totalmente original en el que su protagonista incluso podría adoptar el rol de otro superhéroe: Peggy Carter como Capitán Bretaña, Doctor Strange frente a una versión oscura de sí mismo o T’Challa como Star Lord.

Reparto de voces para What if…?