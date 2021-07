En una época donde la mayoría de multicines alrededor del mundo han permanecido cerrados durante meses, el streaming ha servido como una gran alternativa para poder ver los estrenos de 2020 y 2021. Si bien la pandemia de la COVID-19 nos ha impedido ver varias películas, también nos permite ver muchas otras, tal es el caso del nuevo estreno de Dune.

¿Cuándo se estrena Dune?

Dune llegará a las salas europeas el 17 de setiembre de 2021, y el estreno en Estados Unidos está fijado para el 22 de octubre. En streaming, está planificado que se estrene vía HBO Max. Dune es una extraordinaria obra de ciencia ficción escrita por Frank Herbert y dirigida por Denis Villeneuve. Dicho filme está producido por Warner Bros. La película se proyectará por primera vez en el Festival de Venecia, el 3 de setiembre.

Tráiler de Dune

Reparto de Dune

Dune será estelarizado por Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Rebecca Ferguson (Misión:Imposible - Fallout), Oscar Isaac (Star Wars: El ascenso de Skywalker), Josh Brolin (Vengadores: Infinity War), Stellan Skarsgard (Vengadores: La era de Ultrón), Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia), Zendaya (Spider-Man: Homecoming), Sharon Duncan-Brewster (Rogue One: Una historia de Star Wars), Charlotte Rampling (Assassin’s Creed), Jason Momoa (Aquaman) y Javier Bardem (No country for old men).

¿De qué tratará Dune?

El duque Leto Atreides acepta mandar en el planeta Arrakis, que es fuente de la misteriosa “especia”, una droga que extiende la vida humana, proporciona niveles de pensamiento sobrehumanos y hace posible el viaje interestelar. Aunque Leto sabe que es una intrincada trampa tendida por sus enemigos, los Harkonnen, se dirige a Arrakis, también conocida como Dune, junto a su compañera Lady Jessica, su hijo Paul y asesores confiables. Allí toma el control de la operación de extracción de especia, que peligra por la aparición de gusanos de arena. Una traición lleva a Paul y Jessica a conocer a los fremen, nativos de Arrakis que viven en el desierto