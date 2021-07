The witcher: nightmare of the wolf lanza nuevo tráiler y muestra a Vesemir en acción

Desde el estreno de The witcher, serie basada en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski, el éxito de la serie ha llevado a que Netflix realice otras producciones relacionadas a la popular franquicia.

Uno de los proyectos más esperados por los fans es la nueva película animada en 2D llamada Nightmare of the wolf, que servirá a modo de spin-off de la saga original.

Para mantener con expectativas al público, el gigante de streaming compartió un nuevo tráiler enfocado en Vesemir, el mentor de Geralt de Rivia (Henry Cavill). Asimismo, se puede ver cómo es el gran poder que posee este personaje y contra quiénes se enfrentará.

Recordemos que The witcher: nightmare of the wolf llegará a Netflix el 23 de agosto de 2021 y contará la vida de Vesemir antes de conocer al protagonista de la serie principal.

Por su parte, el guionista de la película, Beau de Mayo, explicó que la obra provocará sorpresa y curiosidad a los seguidores de la franquicia. La cinta estará bajo la dirección de Kwang Il Han y será realizada por la productora coreana Studio Mir.

¿De qué tratará The witcher 2?

Mientras aún cree que Yennefer perdió la vida en la batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla a la casa de su infancia en Kaer Morhen, el lugar más seguro que conoce.

Él debe proteger a la niña del misterioso poder que posee en su interior, mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros.