Space Jam 2: LeBron James no se compara a Michael Jordan, según Joe Pytka

Luego de 25 años, Space Jam obtuvo una secuela que trajo de regreso a los Looney Tunes para ofrecer el ‘juego del siglo’. En esta ocasión, LeBron James, estrella de la NBA, fue elegido como protagonista y su estreno en HBO Max está dando que hablar en redes sociales.

Ciertamente, la cinta ha sido todo un éxito pero no se ha librado de tener detractores. Uno de estos es Joe Pytka, director de la Space Jam original, quien siempre se mostró en contra de una continuación: “Es ridículo tratar de hacer una película diferente sacada de esta”, contó anteriormente a Entertainment Weekly.

Ahora, el cineasta conversó con TMZ para confesar que necesitó cinco sesiones para acabar Space Jam 2. Entre sus mayores críticas se encuentra la banda sonora “insignificante” y que Bugs Bunny “parece uno de esos muñecos esponjosos que compras en la tienda de regalos del aeropuerto para tus hijos cuanto tu viaje de negocios se ha alargado”.

En cuanto al rol protagónico, Pytka aseguró que el nuevo largometraje no funciona igual sin Michael Jordan. “LeBron James es un jugador fantástico, uno de los 20 mejores de la historia, pero no es Michael. Tal vez deberían titular la película de otra forma. No deberían llamarla Space Jam 2 ni nada por el estilo”, aseveró para EW.

¿De qué trata Space Jam 2: a new legacy?

Space Jam: A New Legacy es la secuela del clásico film de los noventa. Foto: Warner Bros

LeBron James y su joven hijo Dom, quien sueña con ser un desarrollador de videojuegos, se encuentran atrapados en una realidad virtual por un algoritmo llamado Al-G Ritmo. Para salir de allí, ellos recibirán la ayuda de los personajes de los Looney Tunes, junto a quienes deberán disputar un partido de básquet contra los campeones digitalizados de Al-G