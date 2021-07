Old, del creador de Sexto sentido: ¿vale la pena el nuevo thriller psicológico?

Old, distribuida en países de habla hispana como Viejos, se ha venido presentando como la nueva e intrigante apuesta de M. Night Shyamalan, reconocido por su trabajo en Sexto sentido. En este caso, la trama tiene como principal eje al tiempo, que para el largometraje no es nada más que en una mera construcción ficticia.

La historia de este enigmático largometraje tiene como protagonistas a Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Ken Leung, Rufus Sewell, Abbey Lee, Alex Wolff, Niki Amuka-Bird, y Vicky Krieps. No obstante, el hermetismo que envuelve su estreno genera mayor tensión y suspenso entre los que esperan ver este misterioso proyecto cinematográfico. En ese sentido, aquí te mostramos qué dice la crítica especializada para que puedas decidir si vale la pena ver esta película.

Owen Gleiberman – Variety

“Old, como la mayoría de las películas de Shyamalan, tiene un gancho pegadizo junto con algunas tácticas cinematográficas elegantes. Pero en lugar de desarrollar su premisa de forma insidiosa e impactante, el guionista y director se limita a lanzarte un puñado de cosas. (…) Incluso una vez que aceptas hacia dónde va, carece de forma y consistencia. Tiene un atractivo estilo visual, con la cámara insinuando cosas fuera de la vista, pero los personajes siguen explicando quiénes son con clichés psicoterapéuticos”.

Scott Mendelson – Forbes

“Aunque hay revelaciones y explicaciones en este thriller de 108 minutos, el terror de esta tragedia sobrenatural es el clásico de Stephen King. Presenta una premisa espeluznante y ofrece poca piedad o misericordia en el camino al infierno. A pesar de estar condicionada por una innecesaria calificación PG-13, Viejos es una obra implacable de un cineasta de prestigio que no tiene nada que demostrar”.

Peter Bradshow – The Guardian

“Es una pieza fascinantemente extraña de entretenimiento a la antigua: adaptada por Shyamalan a partir de la novela gráfica Sandcastle, de Pierre Oscar Lévy y Frederik Peeters; se ajusta exactamente al talento de Shyamalan para un tipo particular de audaz e ingenioso sinsentido. Pero a diferencia de sus misterios The village o The happening, en los que Shyamalan parecía perder el control del volante a mitad de camino (o antes), la premisa, agradablemente absurda pero espeluznante, se mantiene hasta la línea de meta”.

Old - tráiler oficial

Old – sinopsis oficial

Este verano, el cineasta visionario M. Night Shyamalan presenta un nuevo, escalofriante y misterioso thriller sobre una familia en unas vacaciones tropicales que descubre que la playa apartada donde se relajan durante unas horas de alguna manera los hace envejecer rápidamente reduciendo toda su vida a un solo día.

¿Cuándo se estrena Old?