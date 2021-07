James Gunn: Películas de superhéroes son aburridas y necesitan renovarse

El Universo Cinematográfico de Marvel y DC han protagonizado los más grandes éxitos de taquilla en la última década. No cabe duda de que es la era de los superhéroes en la pantalla grande y los próximos estrenos parecen indicar que este género aún tiene mucho por contar.

Así como la inmensa legión de fans, este tipo de productos también cuenta con varios críticos. En este segundo grupo también se encuentra James Gunn, el director de The Suicide Squad y Guardians of the galaxy. Pese a su cariño por estos personajes y el género, considera que puede ser mejor de lo que es ahora.

En una reciente entrevista para The Irish Times, el cineasta señaló que está aburrido con el panorama actual de la cintas de superhéroes. De hecho, afirmó sentir que terminarán por saturar al público tal como pasó con los westerns en antaño.

Las cintas de superhéroes constituyen un éxito tras otro. Foto: composición / Marvel / DC

“Sabemos qué le pasó a las películas de vaqueros y las películas de guerra. No lo sé, creo que no tienes que ser un genio para sumar dos más dos y ver que hay un ciclo de estos filmes. Y que la única esperanza para el futuro de las películas de superhéroes y cómics es revitalizarlos. Son realmente tontos, la mayoría son aburridos para mí”, contó al medio.

Tras eso, reflexionó sobre su apasionado acercamiento al género: “Las amé al principio. Estaba muy emocionado cuando empezaron a hacer esas películas. Vi a Superman cuando era niño y todavía amo esa película (...). Luego, cuando salió Iron Man, fue algo hermoso de poder hacer. Pero si las películas no cambian, se volverán muy, muy aburridas”.