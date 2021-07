G.I. Joe, el origen: Úrsula Corberó sorprende como la villana The Baroness

La saga G.I. Joe cuenta con dos películas live action que dieron a conocer este mundo de acción a una nueva generación. Tras el éxito de ambas cintas, la franquicia se ha tomado un receso para lanzar una tercer entrega titulada El origen.

El film, dirigido por Robert Schwentke, se centrará en el pasado de Snake Eyes (Henry Golding): el ninja silencioso siempre vestido de negro y del que no se conoce el rostro. Así sabremos cómo intenta convertirse en miembro del clan Arashikage, junto con otros personajes como su archienemigo Storm Shadow (Andrew Koji) y La Baronesa (Úrsula Corberó).

Mucho se ha hablado sobre el resultado, pero también sobre la participación de la actriz española como la intimidante villana. Estas fueron las declaraciones que brindó a EFE sobre su nuevo papel y cómo asumió el reto:

“Cuando me pasaron el guion y me ofrecieron el personaje, la verdad es que no estaba muy familiarizada con el universo G.I. Joe. Y creo que eso jugó a mi favor: estaba totalmente exenta de presión. Pero sí que es verdad que, a medida que fui adentrándome en este mundo, me di cuenta de que es algo que realmente mueve masas”.

Una vez superada la presión que supone un rol tan popular, la intérprete señaló que tenía claro que lo importante era pasarla bien. “The Baroness era la primera villana que iba a hacer en mi carrera y tener en el currículum un papel de villana era como ‘conseguido’. También era algo nuevo y diferente para mí”, finalizó.