The last of us: cada episodio costará más de 10 millones de dólares

The last of us es uno de los videojuegos más aclamados de los últimos años, gracias a su emotiva historia de supervivencia protagonizada por Joel y Ellie. Ahora, llegará a la pantalla chica gracias a la cadena HBO y los fans están a la expectativa del resultado.

Los juegos de video no han tenido las mejores adaptaciones, por lo que varios seguidores estaban preocupados por el proyecto. Esto cambió cuando se anunció a Craig Mazin, el creador de Chernobyl, como productor del show.

De todos los detalles de la producción que salieron a la luz, los fanáticos se sorprendieron con la noticia que brindó Damian Petti, presidente del sindicato de artistas IATSE 212. En sus palabras, se trata del “proyecto de rodaje más grande en la historia de Canadá”.

Si bien no dio detalles específicos, aseguró que cada episodio tiene un presupuesto superior al de 8 cifras. Es decir, una cifra mayor a los 10 millones de dólares:

“Este proyecto supera con creces la marca de ocho cifras por episodio, por lo que hay un efecto multiplicador en nuestra economía en términos de su impacto. Hay cientos de empresas relacionadas que se benefician de la gran cantidad de trabajo”, detalló para CTV News.

¿De qué trata The last of us?

Videojuego tendrá tratamiento cinematográfico en live action. Foto: composición / Naughty Dog

La historia se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal. Joel es un sobreviviente que es contratado para acompañar a la niña de 14 años fuera de una zona de cuarentena.

¿Qué diferencias tendrá la serie con el videojuego?

Craig Mazin, el showrunner del programa, explicó al portal ING que la producción tomará pequeñas libertades creativas al adaptar el videojuego:

“En cuanto a cosas más superficiales, como si un personaje debe llevar la misma camisa de cuadros o la misma camisa roja, pueden aparecer o no. Eso es mucho menos importante para nosotros que respetar el núcleo de quiénes son estas personas y el núcleo de su viaje”, explica Mazin, dejando en claro que la esencia no se perderá.