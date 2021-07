Marvel Studios Unidos: creando Loki muestra detrás de cámaras de la serie

Loki trajo de regreso a Tom Hiddleston como el dios del engaño en su serie propia. El resultado fue todo un éxito en Disney Plus al punto de conseguirle una segunda temporada y los fans no podrían estar más contentos.

A fin de hacer más amena la espera por los nuevos capítulos, el servicio de streaming lanzó un especial del programa titulado Marvel Studios unidos: creando Loki. Se trató de un detrás de cámaras imperdible para sus seguidores.

Mira aquí el tráiler de Marvel Studios Unidos: creando Loki

El título se enfoca en la producción, el uso de efectos especiales y cómo la directora Kate Herron construyó este mundo ficticio en colaboración de actores y guionistas.

No se trata del primer especial que ha lanzado Marvel Studios Unidos. Anteriormente, también habían brindado un detrás de cámaras para WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier.

¿De qué trata la serie Loki?

Loki es el personaje secundario más popular del MCU. Foto: composición/ Marvel

En esta ocasión, Loki será un viajero del tiempo y el espacio a lo largo de la historia de la humanidad, pero sus planes se verán amenazados por la Agencia de Variación Temporal, que lo recluta para que sea uno de sus agentes.

¿Qué podemos esperar de Loki, temporada 2?

Aún no se ha hecho oficial la fecha de estreno por parte de Marvel Studios o Disney Plus, pero la segunda temporada ya se encuentra en etapa de preproducción. Ahora, los fans se preguntan qué le pasará al protagonista en este nuevo mundo donde nadie lo reconoce y Kang es el posible gran villano.