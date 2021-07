Loki: directora explica el multiverso del MCU y líneas de tiempo

Loki ha desatado el multiverso en su último capítulo y los fans están a la expectativa de sus consecuencias en la segunda temporada. Mucho se ha hablado sobre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel tras el final del programa y ahora es un sueño hecho realidad.

Al respecto, la directora Kate Herron conversó con BuzzFeed para explicar qué significan las famosas Ramas del tiempo: “Son como las realidades alternativas, pero también hay algo más, ya lo verás, es muy sutil, pero en la última toma en la que ves el multiverso, hay otras grandes líneas temporales. Es como si estos diferentes árboles se estuvieran conectando ahora”.

Según las declaraciones de Herron, cada una de estas líneas temporales presenta sus propias variantes y las veremos en todo su esplendor con la serie animada What if...?, la cual llegará a mediados de agosto por medio de Disney Plus.

“Es casi como un puente. La rama es como otra realidad, pero si esta se extiende hasta cierto punto, se conectará con las otras líneas temporales físicas. En la última toma que hicimos, hay otras ramas gruesas que representan nuestra línea, pero luego hay más que sirven como puentes entre ellas”, concluye.

Loki - sinopsis oficial

En esta ocasión, Loki será un viajero del tiempo y el espacio a lo largo de la historia de la humanidad, pero sus planes se verán amenazados por la Agencia de Variación Temporal, que lo recluta para que sea uno de sus agentes.