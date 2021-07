John Wick 4: Bill Skarsgard habla acerca de su papel en la película

Millones de personas esperan con ansias el estreno de John Wick 4, cinta que ampliará la historia del sicario conocido como ‘Baba Yaga’. Protagonizada por Keanu Reeves, la franquicia se ha convertido en una de las más aclamadas del género de acción.

A principios de 2020 se han ido revelando los actores que integrarán el elenco de la película y la última adición es la de Bill Skarsgard , conocido por interpretar al payaso Pennywise en la saga It.

Fue el mismo actor quien se encargó de confirmar su participación en la cuarta película de John Wick, en una entrevista realizada por el portal Collider, donde indicó que su papel será distinto a los que está acostumbrado.

“Lo he tenido (en mi mente) durante mucho tiempo que quiero tratar de ser lo más versátil posible, ya sea cruzando géneros o interpretando personajes muy diferentes. De hecho, acabo de terminar una película de terror, pero siento que el género de terror es algo que he hecho mucho”.

“Me gustaría hacer comedia y me gustaría hacer acción. Me gustaría hacer todo lo posible. Y creo que ese es el clave para la longevidad en este negocio y tener una carrera divertida en la que puedes decir: ‘Puedo hacer muchas cosas diferentes’, para que no termines limitado en esta caja, lo que sucede todo el tiempo“.

“Creo que las películas son muy entretenidas. Siempre he sido un fanático de este tipo de películas de acción exageradas y explotadoras. Chad se acercó a mí y lo conocí varias veces, y realmente me gustó. Fue un papel muy divertido”, expresó el actor.

¿De qué tratará John Wick 4?

Es probable que Bowery King ayudará a Wick, pero luego lo traicionará tal como lo hizo Winston (Ian McShane). Aunque hay personas que creen que la traición del director del Hotel Continental solo fue actuada para engañar a la adjudicadora.

La teoría más fuerte es que Wick se aliará con Bowery King, The Director (Anjelica Houston) y Wiston, y juntos derrotarán a la Mesa Suprema, y fundarán una nueva organización que supervisará las actividades criminales en el mundo.

John Wick 4 - fecha de estreno

Debido a los retrasos provocados por la pandemia, el largometraje tiene un estreno programado para el 27 de mayo de 2022.