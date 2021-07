Warner Bros estrena tráiler de Malignant, película del creador de El conjuro

Saw, La noche del demonio y El conjuro son solo algunos de los éxitos cinematográficos que han posicionado a James Wan como uno de los referentes del terror moderno en Hollywood. Es un hecho que su trabajo ha llevado grandes dosis de miedo a millones de espectadores en el mundo y ha mantenido su status en el género, sobre todo tras el estreno de su más reciente apuesta: El diablo me obligó a hacerlo, tercera entrega de The conjuring.

Basado en sus obras previas, Wan ha demostrado ser experto en nuevas franquicias de horror y su nuevo proyecto podría ser el comienzo de otra. A través de su cuenta oficial en YouTube, Warner Bros acaba de lanzar el tráiler oficial de Malignant y, teniendo en cuenta el contenido mostrado a lo largo de sus intrigantes secuencias, es sensato pensar que estamos por recibir el próximo blockbuster del cineasta australiano, especialmente si consideramos que -según lo reportado por Collider- el filme tiene clasificación R.

En esta nueva y original visión lo acompañan dos actrices con las que ya ha trabajado en el universo de Annabelle: Mckenna Grace y Annabelle Wallis. Asimismo, el cast lo completan Maddie Hasson, Jake Abel, George Young, Michole Briana White y Jacqueline McKenzie.

En cuanto a la trama, ha trascendido que el filme seguirá a Madison, una joven que experimenta horribles visiones de otras personas siendo asesinadas. Finalmente, se da cuenta de que el criminal es alguien de su pasado llamado Gabriel; y que el mal está cada vez más cerca de ella.

¿Cuándo se estrena Malignant?

La película de terror tiene un estreno programado para el 10 de setiembre de este año en cines. Asimismo, el título llegará a HBO 31 días después de su arribo a la pantalla grande, al menos en Estados Unidos.