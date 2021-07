Loki: episodio final superó a WandaVision y El soldado del invierno en Disney Plus

Millones de personas se engancharon a cada estreno semanal de Loki y muchos han sentido un gran golpe de nostalgia debido a la gran cantidad de referencias a otras películas de la franquicia, además del regreso de Tom Hiddleston al Universo Cinematográfico de Marvel.

Tras su estreno, la serie protagonizada por ‘El dios del engaño’ fue declarada como la más vista en Disney Plus y esa racha ganadora la ha mantenido hasta su última emisión. De acuerdo con lo detallado por Deadline, el monitor de audiencias Samba TV informa que el final del título, “For All Time. Siempre”, fue visto en 1,9 millones de hogares en Estados Unidos (U.S. HHs, por su abreviación en inglés) entre el 14 de julio y el 18 de julio.

En ese sentido, el episodio atrajo a más espectadores que los finales de WandaVision (1,4 millones de U.S. HHs) y Falcon y el Soldado del invierno (1,7 millones de U.S. HHs), en sus primeros cinco días. Dicho crecimiento, explican portales especializados, estaría ligado -en parte- por la relativa juventud del servicio de streaming, que se lanzó hace menos de dos años.

Además, la confianza sobre el proyecto con Hiddleston se vio evidenciada en una escena post créditos, en donde se dejó en claro que Loki volverá para una segunda temporada. De esa manera, se convierte en una de las pocas producciones que anuncia su inminente continuación más allá de una sola entrega.

Por su parte, no se espera que WandaVision continúe de alguna manera, aunque varios de sus personajes aparecerán en futuros planes del UCM. Además, muchos fans han sugerido que la historia de Falcon y el Soldado del invierno desembocará en una cuarta película de Capitán América, mientras otras especulaciones apuntan a que su trama se renovará en una segunda temporada bajo el nuevo título Captain America and the Winter Soldier.