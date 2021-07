Masters of the universe: revelation será la secuela de la popular serie ochentera, es decir, se centrará en historias no resueltas de la producción original y también dará lugar a la batalla final entre He-Man y Skeletor.

Sin lugar a duda, las expectativas son altas, sobre todo si tenemos en cuenta lo expresado por el director del proyecto, Kevin Smith, quien nos aproxima a lo que se vendrá en este ansiado retorno de He-Man y compañía.

“Narrativamente, nuestro programa se configura como el próximo episodio de la serie animada de los años 80, el cual se emitió entre 1983 y 1985. Estamos jugando con la mitología y los personajes originales, y profundizando en algunas de las historias no resueltas en la trama original”, indicó.

Fecha de estreno de He-Man: amos del universo revelación

Compuesta de cinco capítulos, Amos del universo: revelación parte 1 es una producción exclusiva de Netflix y llegará al streaming el 23 de julio.

Sinopsis de He-Man: amos del universo revelación

La historia se centrará en los guerreros heroicos que protegen el castillo Grayskull del malvado Skeletor, Evil-Lyn, el hombre bestia y las temibles legiones de la montaña Serpiente. Una dura batalla fractura Eternia y Teala debe resolver el misterio de la perdida espada del poder, mientras el fin del universo está cada vez más cerca.

Reparto de Amos del universo: revelación parte 1

Chris Wood (Príncipe Adam/ He-Man)

Mark Hamill (Skeletor)

Lena Headey (Evil-Lyn)

Alicia Silverstone (Reina Marlena)

Steven Root (Battle cat)

Griffin Newman (Orko)

Jason Mewes (Stinkor)

Justin Long (Roboto)

Harley Quinn Smith (Ileena).

¿Dónde ver online He-Man 2021: Revelación?

He-Man: amos del universo revelación solo se podrá ver online a través del servicio de streaming Netflix.

¿Se puede ver gratis He-Man 2021: revelación?

No, por el momento no. Hay que ser suscriptor del servicio streaming Netflix.

Tráiler de He-Man: amos del universo revelación