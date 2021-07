Cruella: Lady Gaga, Spice Girls y otras curiosidades en película con Emma Stone

Desde el anuncio de su rodaje hasta su llegada a la pantalla grande, Cruella aumentó las expectativas a su alrededor de manera exponencial. De hecho, el filme fue calificado por muchos medios internacionales como el gran regreso de Disney a los remakes de sus clásicos animados.

En este caso, la historia se centra en los inicios de Estella, quien en su búsqueda por ingresar al mundo de la moda encuentra en La baronesa no solo un modelo a seguir, también a quien se convertiría en su principal rival. Mayores detalles los podrás descubrir en Disney Plus porque la cinta ya se encuentra en la plataforma de streaming sin costo adicional al de la suscripción mensual.

No obstante, para aquellos que ya vieron la película, en esta nota te mostramos algunas curiosidades que quizá no sabías o no te diste cuenta sobre Cruella.

Emblema de Walt Disney

Cuando Estella entra en la tienda de Artie, los dos congenian enseguida: ambos comparten el amor por la moda y la creación. Después de echar un vistazo a la tienda durante un rato, admirando algunos de los vestidos, Cruella queda impresionada, es entonces cuando Artie le dice: “Si tú puedes soñarlo, yo puedo diseñarlo”. Esto es en realidad un homenaje al propio Walt Disney y su recordada frase “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”.

Artie en Cruella de Vil. Foto: Disney

Pongo y Perdita

En la escena de post créditos, se revela que Pongo y Perdita eran en realidad los cachorros de Genghis, quien a su vez era uno de los perros que pertenecían a la Baronesa y que Cruella heredó cuando su rival fue enviada a la cárcel.

Cruella regala Pongo a Roger y Perdita a Anita. Esto apunta a que ambos cachorros son en realidad hermanos. Además, técnicamente es la villana de los dálmatas la razón por la que los otros personajes logran juntarse.

Pongo y Perdita. Foto: Disney

Los perros son como sus dueños

Al principio de la película de animación original, 101 Dálmatas, se observa que cada perro y su dueño se parecen: un pug y su dueño son de baja estatura y tienen el mismo aspecto, el caniche y su dueña tienen un porte muy elegante.

En Cruella, hay un guiño a esto y que los fans pueden haber pasado por alto, pues cuando los acompañantes de Estella la esperan en la furgoneta ven pasar a una mujer artista con pelo rojo y gafas, quien lleva los mismos colores que el pelaje de su mascota.

La referencia viene acompañada de una observación que hace Horacio a Gaspar: “¿Te has dado cuenta de que los perros son exactamente iguales a sus dueños?”.

Los perros son como sus dueños. Foto: composición/Disney

Lady Gaga y “Bad romance”

La baronesa está dispuesta a emplear el talento de su subordinada para conseguir un vestido espectacular. Ante ello, Estella diseña un hermoso conjunto usando capullos de polillas disfrazados de pedrería dorada para crear una pieza de arte.

El hecho que ha llamado la atención de los fans es que muchos apuntan a que tiene un gran parecido con el vestido usado por Lady Gaga en el video musical de su tema “Bad romance”, el cual -a su vez- vendría de una de las colecciones del afamado diseñador Alexander McQueen.

Lady Gaga y "Bad romance". Foto: composición/Disney Plus/YouTube

Una fractura de hombro

Previo a la expansión global de la pandemia, Emma Stone sufrió un accidente antes de iniciar las grabaciones de Cruella. De hecho, el cotilleo en redes se desató debido a que muchos creían que la actriz tuvo una fractura en el hombro cuando estaba en un concierto de las Spice girls.

No obstante, la estrella de Hollywood aclaró, durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, que efectivamente pasó el incidente pero fue una noche antes del evento musical, cuando resbaló debido al piso encerado de la casa en donde se había reunido con sus amigos.

Además, explicó que sí fue al concierto y recién al día siguiente un doctor le reafirmó que tenía una contusión.