Desde hace un par de años, Warner Bros viene preparando una película sobre Batgirl y, según información de Deadline, son varias las actrices que están bajo el radar del estudio para dar vida a la famosa heroína de Ciudad Gótica.

El medio especializado incluye en la lista de candidatas para ser Batichica a Isabela Merced (Transformers: the last knight), Zoey Deutch (Set it up) y Leslie Grace (In the heights). El nombre de Haley Lu Richardson también fue parte de esta lista , pero el portal indicó que se retiró del proyecto en medio del proceso de prueba.

Batgirl y su destino en el cine

Cuando Warner puso en marcha la cinta por primera vez, el director Joss Whedon fue el encargado del desarrollo de la historia, pero después de un año se retiró diciendo que no podía tener una idea lo suficientemente buena para llevarla a la gran pantalla.

La guionista de Birds of Prey, Christina Hodson, se unió posteriormente, y recientemente se anunció que los cineastas de Bad boys for life, Adil El Arbi y Bilall Fallah, dirigirán el filme.

Por lo pronto, se sabe que Batgirl es la primera película del DC Universe que se planea que tenga un debut exclusivo para HBO Max.

Si bien no llegará a las salas de cine, eso no significa que la actriz que interprete a la heroína no aparezca en otras tramas del estudio. Recordemos que The Flash, protagonizada por Ezra Miller, es la introducción del multiverso al Universo extendido de DC, donde además aparecerán el Batman de Michael Keaton y el de Ben Affleck.