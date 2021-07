Zac Efron ganó Emmy por serie con la que visitó mercado de Surquillo y selva peruana

Todavía quedan dos meses para que los premios Primetime Emmys de 2021 se entreguen, pero durante el fin de semana se presentaron varios reconocimientos en el marco del Daytime Emmy.

Categorías como la infantil, animación, ficción y estilo de vida fueron algunas que obtuvieron a sus ganadores. Así también, fueron reconocidos actores, actrices y productores nominados por series de drama diurnos, programas de entrevistas y juegos.

De entre todos los elegidos, quien no dudó en compartir su emoción por su primer Emmy fue Zac Efron, actor que ganó como mejor presentador de un programa diurno. El galardón lo recibió por su serie documental Down to earth.

“¡Vaya! Nunca esperé esto y estoy muy agradecido”, escribió en el pie de foto que publicó en sus redes sociales. “Un ENORME agradecimiento a @DaytimeEmmys, @netflix y a nuestro pequeño pero poderoso equipo, #downtoearth, que hicieron de este programa lo que es. Y sobre todo, gracias a todos por ver y disfrutar D2E. Esto es para ustedes”, publicó.

Down to earth cobró popularidad en el país tras incluir el paso del actor por Perú. @zacefron/Instagram

¿De qué trata Con los pies sobre la tierra (Down to earth)?

Con solo ocho episodios, Con los pies sobre la tierra recorre varias ciudades donde se vienen implementando acciones de conservación a favor del medio ambiente.

En este viaje, Zac Efron visitó Lima e Iquitos, ciudades donde tuvo experiencias inolvidables. Con varios días en nuestro país, el actor y su staff fueron a la selva peruana, conocieron los beneficios del Camu Camu, las frutas locales y el efecto que causa la Ayahuasca en las personas.

En su paso por la capital, el intérprete se reunió con el chef peruano Virgilio Martínez, dueño del restaurante Central, quien le enseñó las propiedades de la papa, productos peruanos y los platillos que se pueden preparar con estos alimentos. La docuserie puede ser vista en Netflix.