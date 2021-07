La calle del terror al estilo UCM: directora quiere crear espeluznante universo en Netflix

Con una semana de espera entre una y otra, Netflix estrenó su esperada trilogía La calle del terror. Millones de espectadores quedaron encantados con la envolvente trama basada en los libros de R.L. Stine, y muchos esperan que se desarrollen más entregas. En ese sentido, la directora de los títulos, Leigh Janik, ha dejado en claro que viene maquinando una ambiciosa propuesta.

Póster oficial de La calle del terror. Foto: Netflix

De acuerdo con lo detallado por Collider, la cineasta concedió una entrevista a Indie Wire, en donde reveló su entusiasmo por emular lo hecho por Kevin Feige y su equipo con el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Eso es lo bueno de Netflix y de lo que es Fear street, que es una especie de híbrido nuevo. Me entusiasma la posibilidad de lo que puede suceder. Realmente empecé a emocionarme con una película de slasher de los años 50, que realmente no he visto y lo que eso significa. Es genial pensar en las diferentes épocas y en lo que es posible como fan del terror”, agregó.ología principal que se construye alrededor del hecho de que el diablo vive en Shadyside, así que también hay espacio para todo lo demás”, precisó.

Asimismo, expresó que lo planes dependen del recibimiento obtenido por las cintas existentes. “Creo que mi esperanza es que al público le guste lo suficiente como para que podamos empezar a construir (más) , podemos pensar en lo que sería otra trilogía, en lo que serían los stand-alones, en lo que sería la televisión. Ya ni siquiera pienso en ello como si fuera televisión o cine exactamente”.

“Eso es lo bueno de Netflix y de lo que es Fear Street, que es una especie de híbrido nuevo. Me entusiasma la posibilidad de lo que puede suceder. Realmente empecé a emocionarme con una película de slasher de los años 50, que realmente no he visto y lo que eso significa. Es genial pensar en las diferentes épocas y en lo que es posible como fan del terror”, agregó.