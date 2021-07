Justice League: cancelan cómic que iba a continuar el Snyder cut

Justice League, el grupo de superhéroes más grande de la historia, tuvo una segunda oportunidad para brillar en pantalla chica gracias al corte de Zack Snyder. Su llegada a HBO Max fue un sueño hecho realidad para los fans del Universo Extendido de DC y se convirtió en un evento mediático sin precedentes.

Tal como prometió el director, se trató de una experiencia completamente diferente a la ofrecida por la versión teatral de 2017. No solo amplió mucho más la historia y desarrolló más a los personajes, sino que también dio un final abierto para una secuela que concluya la invasión de Darkseid.

Para mala suerte de los fans, DC Films decidió que no habría secuelas de ningún tipo y una continuación como cómic animado (The dreamscapes of Justice League: a motion comic) se convirtió en la última esperanza. Sin embargo, el proyecto quedó a la deriva indefinidamente.

Los chicos de LightCast eran los principales responsables y compartían adelantos de la historieta, pero no esperaban que varios internautas los acusaran de plagio debido a las grandes similitudes de sus dibujos con los del artista Jim Lee.

Las secuelas no fueron aprobadas por DC Films. Foto: composición / Warner

Ante la incesante ola de críticas, el equipo lanzó un comunicado oficial sobre la cancelación al no prever “el descontento con el proyecto por parte del público general, puntuales muestras de acoso selectivo contra los miembros del equipo, problemas legales y otros errores cometidos por su parte”.

