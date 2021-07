John Wick 4: Bill Skarsgard, de It, confirma incorporación a película de Keanu Reeves

De acuerdo con lo reportado por Collider, Bill Skarsgard -reconocido por su interpretación del payaso Pennywise en It- formó parte de un evento promocional para la película Nine days, en donde fue consultado por los rumores que apuntaban a que estaría en conversaciones con Lionsgate para integrarse a la esperada secuela del universo protagonizado por Keanu Reeves.

En ese sentido, el actor ha confirmado que se unirá al cuarto capítulo de John Wick. “Siempre he sido un fan de este tipo de películas de acción extrema y explosiva. Chad (Stahelski) se puso en contacto conmigo y me reuní con él varias veces, y me gustó mucho. Era un papel muy divertido. No voy a entrar en detalles sobre lo que es, pero era un papel divertido y un mundo divertido. Me gustan las películas”, remarcó.

Además, explicó que su decisión de incorporarse al cast se vio motivada por el hecho de que le atraen aquellos proyectos que le suponen un reto en su carrera. “Creo que son entretenidas y es algo que realmente no he hecho antes. Eso siempre es algo que me inspira, por lo que sea. Es como, ‘Vale, este es un proyecto o género o algo que no he hecho, así que vamos a probarlo y vamos a divertirnos dentro de esas limitaciones de género’. Así que estoy deseando hacerlo”, afirmó.

Keanu Reeves interpreta a John Wick. Foto: Lionsgate

Si bien no dio mayores alcances acerca del personaje al que dará vida en la ficción, Skarsgard dejó en claro que su rol no requiere entrenamiento en lucha; no obstante, prometió que su personaje es “algo diferente, por eso quise hacerlo” y agregó que la diversificación en los títulos de los que forma parte es una constante que busca implementar en su trayectoria.

“Llevo mucho tiempo pensando que quiero ser lo más versátil posible, ya sea cruzando géneros o interpretando personajes muy diferentes. De hecho, acabo de terminar una película de terror, pero siento que el género de terror es algo que he hecho mucho. Me gustaría hacer comedia y me gustaría hacer acción”, precisó.

Asimismo, reconoció que el hecho de que un actor se vea dotado de diversas formas de proyectar su talento es fundamental para mantenerse vigente en la industria. “Me gustaría hacer todo lo que sea posible. Y creo que esa es la clave de la longevidad en este negocio y de tener una carrera divertida en la que puedas decir: ‘Puedo hacer muchas cosas diferentes’, para no acabar limitado a esta caja, lo que sucede todo el tiempo”.

¿Cuándo se estrena John Wick 4?

Debido a los retrasos provocados por la pandemia, el largometraje tiene un estreno programado para el 27 de mayo de 2022.

Trayectoria de Bill Skarsgard en el cine

El nombre del actor sueco de 30 años es principalmente conocido por las películas de It, donde encarnó al payaso Pennywise. No obstante, Skarsgard ha formado parte de distintas cintas como Deadpool 2, Anna Karenina, The devil all the time, entre otras.