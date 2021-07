La gala de los premios más notables del mundo del cine tuvo su clausura la noche del sábado 17 de julio, en un evento donde desfilaron muchas figuras importantes del ámbito cinematográfico. Sobre el escenario del Gran Teatro Lumière, actores, guionistas, productores y directores compartieron la proyección de películas, así como la premiación de los más importantes largometrajes y cortometrajes de la selección del Cannes 2021.

El jurado de la 74ª edición del festival de Cannes estuvo presidido por el multifacético director y guionista, Spike Lee, y compuesto por varios actores como Mati Diop, Mylène Farmer, Maggie Gyllenhaal, Jessica Hausner, Mélanie Laurent, Kleber Mendonça Filho, Tahar Rahim y Song Kang-ho. Ellos se encargaron de anunciar a los diferentes ganadores del palmarés 2021.

A continuación, te contamos quienes han sido los ganadores en las diversas categorías:

Largometrajes

Palma de Oro

La gran ganadora de la noche ha sido Julia Docournau, quien se ha convertido en la segunda mujer en la historia de dicho encuentro que se lleva el mayor premio de la ceremonia: la Palma de Oro.

Con su segundo filme, Titane, la directora francesa marcó la diferencia y obtuvo la mejor distinción de la noche. Asimismo, al recibir su galardón declaró: “Hay mucha belleza y emoción por descubrir en aquello que resulta inclasificable. Gracias al jurado por reclamar más diversidad en nuestras experiencias cinematográficas y en nuestras vidas. Y gracias al jurado por dejar entrar a los monstruos”.

Julia Ducournau ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2021.Foto: EFE

Premio al mejor director

El premio al mejor director se lo llevó el francés Leos Carax por su película Annete. El director también es reconocido por dirigir la película Holy Motors, presentada en el Cannes 2012 , y ganadora en el Festival de Cine de Sitges.

Leos Carax dirige el filme Annette protagonizado por Adam Driver y Marion Cotillard. Foto: EFE

Premio al mejor guion

La distinción se la llevaron los japones Hamaguchi Ryusuke y Takamasa Oe por la el filme Drive my Car. La cinta está basada en un cuento del escritor Haruki Murakami de su colección de cuentos de 2014 Hombres sin mujeres.

Premio del jurado

El premio del jurado fue otorgado a las dos cintas:

- Memoria, dirigida por Apichatpong Weerasethakul

- Ha’ Berech (Ahed’s Knee), dirigida por Nadav Lapid

Premio a la mejor interpretación femenina

Este galardón fue entregado a Renate Reinsve por su actuación en Verdens Verste Menneske (The Worst Person in the World) dirigida por Joachim Trier.

Premio a la mejor interpretación masculina

- La mención se la llevó el actor Caleb Landry Jones por la película Nitram dirigida por Justin Kurzel

Cortometrajes

En la sección de cortometrajes los ganadores fueron los siguientes:

La Palma de Oro

-El cortometraje Tian Xia Wu Ya (All the Crows in the World), dirigida por Tang Yi.

Mención especial

-El corto Céu De agosto (August Sky), dirigida por Jasmin Tenucci.

Palma de Honor

Durante la ceremonia de apertura el 6 de julio, la Palma de honor fue entregada a la actriz americana Jodie Foster. Mientras que en la de clausura el galardón fue entregado al director de cine italiano Marco Bellocchio.

La actriz Jodie Foster con la Palma de Oro de honor del Festival de Cannes. Foto: EFE

Cámara Dorada

El premio a la Mejor Ópera Prima fue para Murina, dirigida por Antoneta Alamat Kusijanovic y presentada en el marco de La quincena de los directores.

Comisión Superior Técnica

Los premio a los mejores artistas técnicos fueron para:

- Vladislav Opeliants (Rusia), director de fotografía de Petrov’s Flu, dirigida por Kirill Serebrennikov.

- Premio a la mejor joven técnica de cine fue para Armance Durix, jefa de sonido en Mi Iubita Mon Amour, dirigida por Noémie Merlant.

Premio Una cierta mirada

El galardón principal fue para Razzhimaya Kulaki (Unclenching the fists), dirigida por Kira Kovalenko.

Premio del jurado

- Grosse Freiheit (Great Freedom), del director Sebastian Meise

Premio conjunto

- Bonne Mère (Good Mother) por Hafsia Herzi.

Premio a la audacia

- La civil, dirigida por Teodora Ana Mihai

Premio a la originalidad

- Lamb, dirigida por Valdimar Jóhannsson

Mención especial

- Noche de fuego, dirigida por Tatiana HUEZO

Cinefundación

Primer premio

- L’enfant Salamandre (The salamander child), dirigida por Théo DEGEN INSAS

Segundo premio

- CICADA, dirigida por YOON Daewoen de Corea del Sur

Tercer premio

- Prin oras circula scurte povesti de dragoste (Love storie on the move), dirigida por Carina-Gabriela

- Cantareira, dirigida por Rodrigo Ribeyro