The suicide squad: ¿por qué Will Smith no está en la película?

The suicide squad es la próxima entrega del Universo Extendido de DC y los fans no podrían estar más entusiasmados por la cinta. No solo contará con un gigantesco elenco, sino que James Gunn es el director a cargo del proyecto que reinventará al equipo de maleantes.

La sinopsis nos cuenta cómo los supervillanos retenidos en Bell Reve, la prisión más peligrosa y mortal de Estados Unidos, son reclutados para una llevar a cabo una misión imposible contra una amenaza imaginable: Starro ‘el conquistador de mundos’.

En el grupo están incluidos Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin y Harley Quinn. Sin embargo, los fans echan de falta a Deadshot, el personaje interpretado por Will Smith en la Suicide squad del 2016.

En una reciente entrevista para ComicBook, el productor Peter Safran reveló la verdadera razón por la que el querido actor no apareció en el film: “Lo discutimos, pero creo que el problema con Will fue más por su agenda que por otra cosa”.

“Sabíamos que debíamos comenzar a filmar en septiembre, porque, para ser honestos, supimos antes que otros que James [Gunn] regresaría para hacer Guardianes de la galaxia 3. Así que era realmente importante comenzar a grabar cuando lo hicimos y Will no estaba disponible”, detalló.

¿Quiénes forman parte de The suicide squad?

La nueva entrega de The suicide squad será un reboot de la cinta estrenada en 2016. Foto: Warner