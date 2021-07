The Continental: spin-off de John Wick será miniserie de tres partes

La saga cinematográfica de John Wick es una de las más aclamadas de los últimos años por su nivel de acción y el icónico personaje de Keanu Reeves, el sicario retirado que busca venganza por su perro asesinado. Su éxito fue tan grande que ha engendrado su propio miniuniverso.

Para alegría de los fanáticos, la franquicia está preparando un spin-off titulado The Continental. Este ampliará más la historia concebida originalmente por el guionista Derek Kolstad, nos dará una visión fresca del hotel y cómo influyó en John Wick.

The Hollywood Reporter ahora revela que The Continental será una miniserie de tres partes especiales. Cada uno tendrá 90 minutos y un presupuesto de US$ 20 millones, uno que rivaliza con el de grandes producciones en Hollywood.

Se conoce que Albert Hughes (The book of Eli) dirigirá el primer y tercer episodio y será el productor ejecutivo del programa. En cuanto al segundo capítulo, la producción aún no elige al director a cargo y a los fans solo les queda esperar por más detalles al respecto.

¿De qué tratará The Continental?

Foto: composición / Lionsgate

The Continental está ambientado 40 años antes de los eventos de John Wick y se centrará en un joven Winston, interpretado en las películas por Ian McShane. Asimismo, ahondará en cómo se fundó la cadena ficticia de hoteles para asesinos en Nueva York.

¿Cuántas películas hay de John Wick?