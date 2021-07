Loki: Jonathan Majors se convirtió en “clown” para dar vida a Kang el Conquistador

De acuerdo con los fanáticos, Loki ya se ha vuelto en la mejor serie de Marvel en Disney Plus, aunque el último episodio de la primera temporada, que se perfilaba para cerrar con el gran villano Kang el Conquistador, finalmente optó por regalar una versión más cómica del personaje.

Después de las dos últimas películas de Avengers, la valla de los villanos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel quedó muy alta. Solamente la serie de ‘El dios del engaño’ junto a todas sus teorías sobre el multiverso podían traer a un enemigo superior a Thanos.

Así, en el último capítulo de Loki, los fanáticos estaban listos para ver en pantalla a un atemorizante Kang, pero contrario a sus expectativas, se toparon con el actor Jonathan Majors (El que permanece) interpretando una versión más cómica y totalmente opuesta al personaje de los cómics.

Sobre esta libertad creativa, Majors contó en una reciente entrevista para Entertainment Weekly que en efecto, el tono de comedia que terminó teniendo El que permanece, fue algo que le solicitaron en el set.

“Hay más sonrisas en esa actuación que en mis otras interpretaciones combinadas. Es justo lo que pidieron. Soy un clown de formación clásica. Eso es parte de mi educación (artística). Lo he hecho durante mucho tiempo, y poder hacer ejercerlo (aquí) fue muy divertido”, expresó el actor.

Jonathan Majors fue el último del cast en llegar al set de grabación. El estadounidense se encontraba en medio del rodaje de la cinta western The Harder They Fall, cuando la serie estaba casi llegando al final de su filmación. Sin embargo, el actor supo adecuarse correctamente a lo que le pidieron utilizando su formación como clown en la Yale School of Drama.

En ese sentido, aunque Majors contó con un guion, las hojas simplemente le sirvieron como un apoyo. Usando su habilidad como clown, algunas de las líneas que dice su personaje como “Me encantan tus zapatos”, “Amo tu cabello”, “Oh, hombre, linda nariz”, fueron improvisadas.

Un clown no es lo mismo que un payaso (a pesar de su traducción), pues al contrario de los clásicos de cara pintada con globos de colores, el clown busca un equilibrio entre el espectáculo y el arte a la vez que forma una conexión cercana con el espectador. Y esto es lo que logró el El que permanece, que a pesar de sus expresiones, termina contando una historia trágica y de gran importancia para el futuro de todo Marvel.

Sobre el talento del actor (que también ha estado en otras producciones con roles mucho más serios), la directora de la serie de Loki, Kate Herron, comentó que para encontrar al intérprete de este villano “se buscó a alguien que tuviera suficiente presencia y atrapara de inmediato”, cosa que cumplió Majors, según ella.

“Nunca se planteó la idea de subirse al escritorio. Fue lo divertido de su improvisación. (El equipo de cámara) lo vio comenzar a moverse, y Autumn (Durald) dijo: ‘Está bien...’ y luego vio que las cámaras comenzaban a moverse; fue casi como un baile con él”, contó Herron sobre la escena en donde Loki y Sylvie conversan con El que permanece.

El final de Loki dejó las puertas abiertas al multiverso, lo cual ansiaban los fanáticos de cara a la siguiente fase de Marvel. Incluso dio a entender que la versión que vimos del villano no es la definitiva (o al menos la más cercana a los cómics) y que muy posiblemente el Kang que se conoce de las historietas originales aparecerá más adelante.