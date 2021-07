Mujeres lideran los Emmy

Redacción Fama

Los premios más importantes de la televisión, los Emmy, se celebrarán de forma presencial en pandemia tras el reto asumido y superado en los Óscar. La edición 2021 está protagonizada por talento femenino, tanto actrices como profesionales detrás de cámaras. La ganadora del Óscar Kate Winslet compite como mejor actriz con una de las mejores producciones que estrenó este año HBO, la miniserie policial Mare of Easttown, que ella misma produjo.

“Me encantaría volver a interpretarla, creo absolutamente que hay más capítulos en su historia. Sin embargo, el hecho de que la historia haya tocado a la gente no significa necesariamente que podamos hacerlo de nuevo de forma creativa. Pero no significa cerrar puertas; estamos abriendo puertas, explorando lo que hay detrás de las puertas”, dijo la actriz a Deadline tras conocerse su tercera y cuarta nominación al Emmy, en las categorías mejor actriz de miniserie y miniserie del año.

La historia sobre un pueblo en Pensilvania y una detective de policía divorciada que trata de hallar a una niña desaparecida por años, mientras lucha con una tragedia en su familia, representa los “errores” y el perdón, sostiene la actriz. “Al final del día, cuando las cosas están bajas, es la comunidad y la familia y el sentido de pertenencia, sin importar de dónde vengas, eso lo significa todo, especialmente en un momento en el que hemos experimentado este evento sísmico en la pandemia . Creo que (la miniserie) tiene ese sentido de cuidarse unos a otros contra viento y marea; es algo con lo que todo el mundo puede identificarse. Brad Ingelsby escribió esta heroína de mediana edad; no muchos escritores han escrito esto antes, y me sentí muy honrada”.

Mare of Easttown tiene 16 nominaciones que incluyen guion y dirección, dos para edición, casting, cinematografía, vestuario, mezcla de sonido, entre otros premios técnicos y las postulaciones a mejor actriz de reparto para Julianne Nicholson y Jean Smart y actor de reparto para Evan Peters. Compite con otros fenómenos de audiencia como WandaVision y elegidos por la crítica, como I May Destroy You.

Netflix y Disney: la era streaming

Netflix volvió a liderar las nominaciones para las plataformas (registró un total de 129, HBO 130, agrupando WarnerMedia y Disney 146, como grupo) y colocó a dos grandes producciones protagonizadas por mujeres: The Crown y Gambito de dama. The Hollywood Reporter hizo un repaso de lo logrado por las plataformas este año, que, además, se caracteriza por ser una edición con el mayor porcentaje de diversidad. “Los actores blancos ocupan el 56,3 % del total de 96 nominaciones”.

The Crown y The Mandalorian de Disney+ liderarán con 24 nominaciones; seguidas por el primer programa de Marvel para Disney+, WandaVision, con Elizabeth Olsen nominada a mejor actriz, que tiene 23 postulaciones; y The Handmaid’s Tale de Hulu (21). Ted Lasso de Apple quedó en cuarto lugar (20), seguido Lovecraft Country de HBO (18) y Gambito de dama de Netflix (18).