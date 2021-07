Wong Kar Wai es uno de los directores más celebrados en el mundo del séptimo arte. Su cine ha logrado posicionarse mundialmente y tener un sello propio. Sus cintas son reconocidas por la estética de sus planos y la profundidad de sus historias- en su mayoría sobre desamor-que acompañan a sus melancólicos personajes.

Si bien sus películas no se suelen encontrar en muchas plataformas, acá te contamos dónde poder ver de manera gratuita los largometrajes del director que está de cumpleaños.

Un cine distinto

El streaming preferido de los cinéfilos, Mubi, ha puesto a disposición del público siete de las películas más importantes del director. En un ciclo de cine que ha titulado: In love, The cinema of Wong Kar Wai, la plataforma se encuentra exhibiendo las cintas del cineasta hongkonés remasterizadas y restauradas. Es así que los usuarios de Latinoamérica podrán disfrutar de las películas en 4K.

Asimismo, Mubi cuenta con la opción de suscribirse a un periodo de prueba con 30 días gratuitos. Además si eres estudiante universitario tienes la posibilidad de inscribirte y pagar solamente $ 3.99 al mes. También, en su web oficial, han informado de una nueva oferta que durará hasta el 31 de julio en la que los nuevos suscriptores podrán acceder a la plataforma pagando solamente un dólar por tres meses.

Este peculiar ciclo se da con motivo a la celebración del vigésimo aniversario de In the mood for love (2000), una de las cintas más populares del director y que ha sido galardonada con la Palma de Oro y es considerada una de las mejores películas de la década.

Definitivamente, una opción diferente para poder ver el fin de semana. Te compartimos los filmes que puedes ver en Mubi:

In the mood for love

Sinopsis: Hong Kong, 1962, Chow Mo-wan y Su Li-zhen se mudan a apartamentos vecinos el mismo día. Sus encuentros son corteses y formales, hasta que un descubrimiento sobre sus respectivos enciende la llama de una relación íntima. Una evocación magistral de anhelo romántico.

Chunking Express

Sinopsis: dos historias de amor que se desarrollan en el popular barrio de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el encuentro entre un joven policía y una misteriosa mujer fatal traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un solitario agente de policía y una joven camarera.

Happy Together

Sinopsis: una pareja homosexual de Hong Kong viaja a Argentina para visitar las cataratas de Iguazú. En el trayecto riñen y al llegar a Buenos Aires se separan, buscando cada uno la manera de sobrevivir en el intrincado mundo gay de los barrios bajos. No se soportan, pero tampoco pueden vivir separados.

Fallen Angels

Sinopsis: Leon Lai es un asesino a sueldo cansado de su trabajo que se plantea dejarlo. Michelle Reis es una prostituta que, además de buscarles los encargos, le hace el trabajo sucio a Leon. Pero ella vive apasionadamente enamorada de él, aunque nunca se hayan conocido en persona.

2046

Sinopsis: él era un escritor que creía escribir sobre el futuro, pero no podía dejar el pasado. En su novela, un misterioso salía ocasionalmente hacia el año 2046. Todos los que lo abordaban lo hacían con el propósito de recobrar los recuerdos perdidos. Nadie había vuelto del 2046, excepto él.

Ashes of time Redux

Sinopsis: Ou-yang Feng fue un cruel mercenario que se vendía al mejor postor. Ahora deja que otros sean quienes maten y tiene una posada en el desierto donde vive añorando a la esposa de su hermano. Entre sus empleados está su amigo, Huang Yao-shi, cuyas visitas anuales son uno de sus pocos motivos de goce.

The Hand

Sinopsis: la señorita Hua, una imperiosa cortesana de Hong Kong, masturba a su nuevo sastre, Zhang, para que él la recuerde con cada cheongsam que diseña para ella, un aide-mémoire que se hace más poderoso a medida que su salud se desvanece.