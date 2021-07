Wes Anderson grabará película en España: Tilda Swinton y Bill Murray confirmados en cast

Hace unos días Wes Anderson estrenó su más reciente producción cinematográfica en el Festival de Cannes. Su aclamada obra fílmica lleva por título The french dispatch y el gran recibimiento que ha obtenido -con una prolongada ovación en su debut- se vio reflejada en los comentarios positivos que ha recibido por parte de la crítica especializada.

Si bien acaba de probar las mieles del éxito en el reconocido evento, el aclamado director está listo para enrumbarse en un nuevo proyecto para la pantalla grande. De acuerdo con lo reportado por la revista Variety, Anderson se unirá a Tilda Swinton y Bill Murray en una película -aún sin título- pronta a iniciar grabaciones en Chinchón, un pueblo ubicado a las afueras de Madrid.

The french dispatch es el más reciente trabajo cinematográfico de Wes Anderson. Foto: IMDb

Según confirma el citado medio, el rodaje se iniciará en agosto y, pese a lo que se podría pensar en primera instancia, Swinton ha revelado que este nuevo material fílmico “no es sobre España”. De hecho, en un principio se tenía planeado que las locaciones de filmación se situarían en Roma, sin embargo, optaron por tierras hispanas. Por lo pronto no se tienen mayores informaciones, además, el propio realizador ha declarado que “no está listo para compartir ningún detalle”.

El hecho que las grabaciones se lleven a cabo fuera de Estados Unidos no sería raro de presenciar, debido a que Anderson ha transportado sus producciones a distintas partes del mundo, como Alemania, Francia y Japón. Asimismo, la presencia de Murray representa una constante prometedora en el trabajo del realizador dado que ambos han colaborado en otras cintas como Isle of dogs, The grand Budapest Hotel, Moonrise kingdom, Fantastic Mr. Fox, The Darjeeling limited, The life aquatic with Steve Zissou, The royal tenenbaums, y Rushmore.