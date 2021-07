Grease: Paramount+ desarrolla precuela titulada The rise of the pink ladies

Dirigida por Randal Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, Grease llegó a las salas de proyección en 1978. Su arribo dejó todo un legado tanto en la escena musical como en la fílmica. Es imposible escuchar temas como “You’re the one that I want”, “Summer nights” y “Hopelessly devoted to you” sin remontarnos a aquellas entrañables escenas con pegadizas secuencias de baile.

No obstante, el largometraje de finales de los años 70 dejaría de ser solo un recuerdo del pasado y pasaría a convertirse en una producción del ahora. De acuerdo con lo reportado por Deadline, Paramount+ ha dado luz verde de manera oficial a una precuela titulada The rise of the pink ladies.

El proyecto se concretará como una serie de 10 episodios y contará con la presencia de Annabel Oakes, creadora de Atypical, en la producción ejecutiva, además de fungir como guionista y showrunner. A ella se le unen, como productores ejecutivos, Marty Bowen y Erik Feig.

En cuanto al desarrollo de su trama, el portal citado anteriormente detalla que el título está ambientado cuatro años antes de los eventos narrados en la película original, donde —antes de que el rock ‘n’ roll reinara y que los T-Birds fueran los más geniales del instituto— cuatro chicas hastiadas y excluidas se atreven a divertirse a su manera, hecho que tomó por sorpresa a un conservador colegio Rydell.

Aunque la descripción puede interpretarse como una referencia a las cuatro ‘pink ladies’ que formaron parte de la cinta en la que se basa este nuevo producto, la realidad —explica Deadline— es que se mostrarán a nuevos personajes. Sin embargo, no se tienen mayor información acerca de las actrices y actores que integrarán su reparto.