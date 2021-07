The Suicide Squad: James Gunn reveló la razón por la que no incluyó a Jared Leto

The Suicide Squad está a pocos días de estrenarse y James Gunn, director de la cinta, reveló el motivo por el que el Joker de Jared Leto no es parte de la historia.

En una entrevista realizada por The New York Times, Gunn se refirió a la ausencia del personaje explicando que no había razones suficientes para introducirlo en la historia.

“Simplemente no sé por qué Joker estaría en Suicide Squad. No sería útil en ese tipo de situación de guerra . Quería crear lo que pensaba que era el Escuadrón Suicida”, señaló el cineasta.

Miles de personas aún recuerdan el mal papel que realizó Leto al interpretar al villano en el Escuadrón Suicida de 2016, por lo que gran parte del público cree que Gunn no convocó al actor para no arruinar el largometraje.

The Suicide Squad - tráiler

¿Cuándo se estrena The Suicide Squad?

La nueva The Suicide Squad verá la luz el 6 de agosto de este año, al menos en Estados Unidos. Su estreno, además de llegar a las salas de cine, está previsto para ser incluido en el catálogo de HBO Max sin costo adicional para quienes estén suscritos al servicio de streaming.

¿De qué trata The Suicide Squad ?

El filme dirigido por James Gunn seguirá a un grupo de antihéroes, el cual —como parte del supersecreto Task Force X— será equipado hasta los dientes con un gran arsenal de armas. Luego será enviado a Corto Maltese, una isla remota en donde se encuentran los peores supervillanos, y quienes harán lo que sea por escapar de ese lugar.