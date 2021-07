Tras el estreno de Rápidos y furiosos 9 en Estados Unidos, fanáticos siguen hablando en redes sociales sobre la nueva historia de Domenique Toretto y el resto de los protagonistas.

Con una trama que nos vuelve a llevar a través de escenas de acción increíbles y autos voladores, seguidores de Fast & furious se preguntan si, al igual que otras tramas lanzadas en el 2021, también estará disponible en algún servicio de streaming.

La posición de Vin Diesel sobre Rápidos y furiosos en streaming

Sobre este tema, Vin Diesel indicó en junio que Rápidos y furiosos 9 no estaría disponible en algún servicio streaming, por lo menos no en estreno simultáneo con el cine. “Por más de 100 años ha habido un lugar donde nos juntamos para entretenernos: el cine. Después de estar separados por tanto tiempo, es hora de volver a estar juntos, para reír, para aplaudir”, señaló el actor en un adelanto promocional de la película.

Rápidos y furiosos 9 llegará a Amazon Prime Video y Peacock

Con el paso de la semanas, y tras lograr una importante taquilla en Asia, Rápidos y furiosos 9 llegará finalmente a Amazon Prime Video, tras firmar un contrato de exclusividad con Universal. En Estados Unidos, la película podrá verse de forma legal por Peacock.

Por lo pronto, se ha informado que Fast & furious 9 no será la única cinta bajo el sello de Universal que llegará a estos servicios. Títulos como Sing 2, Old, Jurassic World: dominion y franquicias como Bourne, Love actually, Get out también podrán ser vistos. Variety informó que un grupo de estas tramas llegará primero a Peacock y cuatro meses después a Amazon Prime. Por el momento, no se han revelado sus fechas de estreno.

¿De qué trata Rápidos y furiosos 9?

Dominic Toretto tiene una vida tranquila fuera del radar con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha. Esta vez, esa amenaza obligará a ‘Dom’ a confrontar los pecados de su pasado para salvar a los que más ama. Él se unirá a su equipo para detener una conspiración devastadora dirigida por el asesino más experimentado y el mejor conductor de alto rendimiento que jamás conocieron, un hombre que también es el hermano abandonado de ‘Dom’, Jakob.