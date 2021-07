Nicolas Cage se sincera y explica por qué dejó Hollywood: “Sería aterrador volver”

Los que siguen la trayectoria de Nicolas Cage saben que hubo una época donde el actor llegó a protagonizar grandes películas de estudios de cine, al punto de que varios de sus proyectos se convirtieron en éxito de taquilla.

Con el paso del tiempo, el actor se alejó de estas historias y comenzó a aceptar papeles en cintas independientes, los cuales le exigían alejarse cada vez más de aquella época que alguna vez lo vio brillar. Cage es consiente de esto y habló al respecto.

En medio de las promociones de Pig, película donde interpreta a un hombre que se ve regresando a su vida pasada tras el secuestro de su cerdo, el intérprete conversó con Variety sobre su ‘huida de Hollywood’.

“Siento que me he ido a mi propio lugar y que he dejado esa pequeña ciudad que es el cine de taquilla. No sé exactamente por qué Rob (su personaje) abandonó el estrellato. Nunca se llega a explicar del todo, y eso me gusta de la película. Pero en mi caso no sé si quiero volver y hacer otra película de Disney. Sería terrorífico. Es un clima completamente diferente. Hay mucho miedo” , manifestó.

Así también, mencionó que las historias fuera de los grandes estudios le permiten explorar su libertad creativa y alejarse de la presión que conlleva hacer una película de gran presupuesto.

“Cuando no dejaba de hacer películas de Jerry Bruckheimer una detrás de otra, eso era mucha presión. Hubo muchos momentos divertidos, pero al mismo tiempo te decían: ‘He escrito esta frase. Tienes que decirla de esta manera’. En las películas independientes tienes más libertad para experimentar y ser fluido. Hay menos presión y hay más oxígeno en la habitación”, agregó.

Pig, nueva película de Nicolas Cage

El filme se estrena este 16 de julio y los críticos ya la elogian como un regreso triunfal al mejor momento del artista. Tras este lanzamiento, el actor será parte de El peso insoportable del talento masivo, donde dará vida a una versión ficticia de sí mismo, una estrella envejecida que se alista para ayudar a la CIA.