El Universo Cinematográfico de Marvel inició su cuarta fase con Black Widow y tres series para Disney Plus: WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y Loki. Para sorpresa de los fans, el último mencionado fue el responsable de desatar el multiverso.

Ahora que hay múltiples versiones del universo, el futuro de la franquicia está abierto a una infinidad de posibilidades que ayudarían a introducir nuevos personajes y escenarios. “Es el próximo paso en la evolución del MCU”, aseguró el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Durante el podcast D23 Inside Disney, el CEO dio a conocer que tuvo una reunión con los lideres del estudio para hablar sobre este fenómeno y cómo ha sido recibido por los seguidores.

“El multiverso está surgiendo a lo grande. Hay interconectividad allí que la gente ya ha comenzado a ver y sospechar. Tuve una reunión esta mañana con todo el equipo de Marvel Studios analizando el multiverso, sus reglas y exactamente cómo cumplir con la emoción que rodea la premisa”, contó.

Loki está muy implicado con los eventos del MCU. Foto: composición / Marvel Studios

“Te diré algo: es más que sólo fanáticos los que están siguiendo la historia del multiverso. Es realmente emocionante incluso verlo a mitad de camino de la serie de Loki ahora, ya que la gente responde a las posibilidades”, fueron sus últimas palabras al respecto.

Loki - sinopsis oficial

Loki es llevado ante la misteriosa organización llamada Autoridad de Variación Temporal después de robar el Cubo Cósmico durante los eventos de Avengers: endgame y se le da a elegir: enfrentarse a la eliminación de la realidad o ayudar contra una amenaza mayor.