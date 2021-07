Armor wars será una oportunidad única para War Machine, asegura Don Cheadle

El Universo Cinematográfico de Marvel ha iniciado su fase 4 por todo lo alto con las series para Disney Plus. WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y Loki fueron todo un éxito, pero aún hay más en camino.

En ese sentido, Armor wars se ha convertido en uno de los programas más esperados porque traerá de regreso a Don Cheadle como Maquina de Guerra en una historia imperdible para los seguidores del MCU.

Por el momento no hay fecha de estreno ni una sinopsis oficial de la serie, dado que la producción se encuentra en una etapa muy temprana. Con el fin de hacer la espera más amena, el actor de 56 años brindó los primeros detalles.

“Lo que más sorprendente es lo que está por venir. Es un nivel completamente diferente. Armor wars será una oportunidad, por primera vez, para ver realmente quién es (Jim Rhoades) y qué le motiva”, contó a Entertainment Weekly.

“Ni mi esposa ni yo hubiésemos podido pensar que 11 años y siete películas después sería uno de los personajes del MCU más antiguos”, fueron sus últimas palabras al respecto.

¿De qué trata el cómic Armor wars?

“Tony Stark descubre que su legado tecnológico está en las manos de algunos de sus peores enemigos. El Vengador Dorado se siente responsable de todo el mal que otros pudieran hacer con esas herramientas de alta tecnología. Ha llegado el momento de recuperar el control”, cuenta la sinopsis.